Los 15 centros de acopio para Acapulco de la Cruz Roja: Ubicaciones

En los centros de acopio de la Cruz Roja se recibirán artículos de limpieza, higiene personal y víveres para apoyar a la población afectada por el paso del huracán Otis.

A continuación te compartimos la ubicación de los diferentes centros de acopio para Acapulco que son operados por la Cruz Roja Mexicana.Se ubica en la Sede Nacional de la Cruz Roja, en Juan Luis Vives 200, colonia Los Morales Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.Jesús Carranza SN casi esquina con Paseo Tollocan, Colonia Moderna de la CruzEnrique Dunant número 17C, Colonia El parador, Cuautitlán MéxicoTelevisa Guadalajara. avenida Alemania .

La Cruz Roja Mexicana no recibe alimentos que no tengan al menos 6 meses de caducidad mínimo; tampoco reciben ropa. Incluso, no reciben agua embotellada.En lo que se refiere a productos de limpieza, la Cruz Roja recibe lo siguiente en sus centros de acopio:La Cruz Roja prepara cajas de alimentos, productos de limpieza y de higiene personal. En cada una incluye ciertos productos, es por esa razón que solo se reciben ciertos productos. headtopics.com

