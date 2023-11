Localizan sin vida a Guadalupe Dimas, salmantina desaparecida hace dos meses

La representante del colectivo dijo que desde que se dio a conocer su desaparición se activaron las búsquedas con prospección de vida. Sin embargo, lamentablemente se informó que fue localizada sin vida en el estado de Querétaro.Guadalupe fue localizada sin vida. Foto: Especial“Lo lamentamos, pero al menos su familia podrá cerrar ese ciclo al traerla a casa”, dijo la representante del Colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos.

