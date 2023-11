Localizan sin vida a Andrea Sandoval, reportada como desaparecida en Zacatecas

Cabe mencionar que tras su desaparición de la joven de 27 años de edad, sus familiares intensificaron la búsqueda en redes sociales, incluso, refirieron que la última persona con la que estuvo fue con su expareja, de nombre Elías “N”, a quien describieron como “una persona violenta”.

Finalmente, este miércoles, la Fiscalía zacatecana emitió un comunicado en el que precisa que al mediodía de este martes 31 de octubre fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de entre 25 y 30 años de edad.

Intentos de secuestro, ataques armados y una masacre, el recuento de lo vivido por la familia LeBarón en Chihuahua Se refiere que tras el transcurso de las diligencias se obtuvo información que podría tratarse de Andrea que estaba en calidad de desaparecida, de igual manera, sus familiares han confirmado este hecho y claman justicia.

, ya que dentro de las primeras diligencias realizadas para la búsqueda de la joven se logró levantar “indicios que permitieron obtener datos de prueba suficientes para solicitar una orden de aprehensión”.

Solo se menciona que el detenido es un hombre de 27 años de edad, quien fue aprehendido y presentado ante el Juez de Control para formularle imputación, será en próximas horas que dicha autoridad resolverá su situación jurídica, entre tanto permanecerá recluido bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

