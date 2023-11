¡Lo volvieron a hacer! Triunfan estudiantes del CECyTEG en la Cumbre de Emprendedores de la Educación Media Superior 2023

El evento que impulsó la colaboración y fortaleció el ecosistema emprendedor en la Educación Media Superior. Foto: CortesíaCabe destacar que este proyecto ganó el Invention Convention Americas 2023, a nivel internacional.Segundo lugar, categoría de participación Innovación SocialMitzi Mota del Plantel Pueblo Nuevo, presentó el proyecto HOPESIS, que implementa arduino con sensor de señal muscular EMG, en prótesis mecánicas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Oaxaca, entre lo oscuro de lo gótico y los muertosEl underground ha tomado fuerza en la entidad, donde colectivos difunden música, literatura y performances, como el Horror Show Spooky, una velada para recibir a los difuntos

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Musk llama a crear un 'arbitro independiente' para la IA tras verla como una amenazaEl magnate participa en la cumbre de Bletchley Park junto con 29 gobiernos y organizaciones mundiales.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: El papa Francisco participará en la COP28 de DubáiEl jerarca católico dijo que estará 3 días en la cumbre climática

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

ENSEDECIENCIA: Esto es lo que debes de hacer con tus geranios para que siempre tengan flores¿Te gustaría que tus geranios siempre tengan flores, pero no sabes qué puedes hacer para lograrlo? Tranquilo, el día de hoy te contaremos qué es lo que debes hacer con tu planta para que esta se ma…

Fuente: EnsedeCiencia | Leer más ⮕

MERCA20: Descubre todo lo que Equinox puede hacer por tu seguridadLos seguros de Equinox son un respaldo diseñado para protegerte, especialmente en situaciones imprevistas que podrían convertirse en crisis.

Fuente: Merca20 | Leer más ⮕

MILENIO: Mik Nawooj, un desafío sonoro de lo cotidianoLa agrupación formada en Estados Unidos llegó a Guanajuato para presentar sus piezas musicales, que deconstruyen la música clásica y el hiphop.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕