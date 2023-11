'Lo vamos a intentar hasta el final': Omar Flores

Flores aseguró que el equipo pagó caro los errores en zona baja, una constante en los últimos juegos en donde han recibido 14 goles, convirtiéndose en una de las peores defensas.“No pudimos tener la contundencia adecuada, el rival hizo bien su partido, a nosotros nos costó en las transiciones cortar el juego. Nuestros errores los pagamos bastante caro, nos faltó contundencia al frente”, sentenció.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIOTIEMPO: 'Todos hemos fallado'; Pepe Riestra confirma interinato de Omar Flores en AtlasLa directiva de los Rojinegros espera que con el interino les alcance para entrar a la Liguilla del AP2023.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

TUDNMEX: Omar Flores es el director técnico interino del AtlasLos Xolos superan 2-0 al Atlas para ligar cuatro triunfos en casa y apuntar a la Liguilla.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TELEVISA DEPORTES: Omar Flores es el director técnico interino del AtlasLos Zorros dieron a conocer al cuerpo técnico interino por las próximas fechas del Apertura 2023.

Fuente: Televisa Deportes | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Omar Flores ha sido anunciado como director técnico interino de Atlas tras cese de Benjamín MoraFlores dirigirá los duelos restantes del Apertura 2023 ante Pachuca, Pumas y Necaxa

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

AZTECADEPORTES: OFICIAL: Atlas anuncia a su nuevo DT tras la salida de Benjamín MoraTras el cese de Benjamín Mora, el Atlas dio a conocer que Omar Flores fungirá como director técnico interino para lo que resta del Apertura 2023

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕

TUDNMEX: Atlas da a conocer a su técnico interinoLos Zorros dieron a conocer al cuerpo técnico interino por las próximas fechas del Apertura 2023.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕