¿Lo quieres en tu colección? Subastarán guante de Freddy Krueger

Más de mil 800 artículos de películas se subastarán en una nueva y enorme subasta de recuerdos, incluido el famoso guante de Freddy Krueger de la película de terror Pesadilla en Elm Street, una de las cintas de terror que más ha trascendido a través de los años. Junto al guante con dedos de hoja de afeitar que usó el actor Robert Englund en la famosa película, habrá un diseño original dibujado a mano de la pieza.

Se espera que el traje de Jason Voorhees de la franquicia cinematográfica de Viernes 13 alcance los121 mil dólares, mientras que se espera que un guion de El resplandor, protagonizada por Jack Nicholson, anotado por su director, Stanley Kubrick, alcance los 72 mil dólares.

