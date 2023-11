¿Lo extrañarán? Sergio Ramos es baja en el Sevilla por lesión

​El Sevilla superó este miércoles al Quintanar la primera ronda de la Copa del Rey sin la presencia de Sergio Ramos, un encuentro que golearon 3-0 con goles de Rafa Mir, Adriá Pedrosa y Youssef En-Nesyri.El central de Camas (Sevilla), de 37 años, retornó al Sevilla como agente libre a principios de septiembre, una vez cerrado el mercado estival.

