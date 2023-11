Lluvias torrenciales dejan afectaciones en Jalpan, Puebla

Las fotografías que compartió el Ayuntamiento de Jalpan muestran cómo el agua ingresó a unas viviendas y destrozó los electrodomésticos y muebles de las familias.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HERALDODEMEXICO: accidente puebla camioneta unidad de transporte público deja 4 heridos PueblaTestigos alertaron del hecho a los servicios de emergencia y al sitio llegaron miembros de la Cruz Roja

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: No desapareció, Paco el de las empanadas es visto en Puebla: está recaudando fondos para AcapulcoAcompañado de su esposa y amigos, el influencer pide ayuda para los afectados que dejó Otis

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Frente frío trae marcado descenso de temperaturas a gran parte del paísLluvias, aguanieve y bajas temperaturas en casi todas las regiones del país, pronostica el Meteorológico Nacional.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Gerardo Espinoza un candidato firme a ser DT del AtlasPuebla y otros cuadros lo tienen en la mira para tomar las riendas para el 2024.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Volcadura de transporte público deja 11 lesionados en HidalgoLas autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

ENSEDECIENCIA: Pocos las conocen pero estas son las mejores marcas de lavadoras en México, según PROFECOLavar tu ropa no es una actividad que se deba realizar en cualquier condición, pues necesitas el equipo y los insumos correctos para no dañarla. Las telas requieren de un detergente adecuada, así c…

Fuente: EnsedeCiencia | Leer más ⮕