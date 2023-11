Llegada de Bárbara Lango y Sulaiman Alfayoumi a México

La secretaria de Relaciones Exteriores, Bárbara Lango y Sulaiman Alfayoumi, llegaron a México tras ser evacuados desde Egipto; ambos quedaron atrapados en laLa secretaria de Relaciones Exteriores,Bienvenidos a México Bárbara Lango y Sulaiman Alfayoumi. Los recibimos con los brazos abiertos En referencia a estos hechos, la Cancillería también confirmó con un mensaje en redes que la mexicana

La mexicana Bárbara Lango y su esposo Sulaiman Alfayoumi llegan a México tras escapar de Gaza. La anestesióloga mexicana que salió de Gaza, Bárbara Lango y su esposo Sulaiman Alfayoumi, ya están en territorio nacional; 'los recibimos con los brazos abiertos', celebró la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena

PROCESO: La anestesióloga mexicana Bárbara Lango logra salir de Gaza junto a su esposo SulaimanAlicia Bárcena, canciller mexicana, reconoció a la Embajada de México en Egipto y “a todo quienes hicieron posible” la salida de la pareja de la zona en conflicto.

MİLENİO: Barbara Lango, anestesióloga mexicana rescatada de la Franja de Gaza llega a MéxicoLa doctora mexicana salió junto a civiles heridos de diferentes nacionalidades gracias a la apertura del paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto.

EL_UNİVERSAL_MX: LLega a México Bárbara Lango y su esposo, tras salir de zona de conflicto entre Israel- GazaLa joven mexicana y su esposo quedaron atrapados en la zona de conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, donde permanecieron varias semanas

