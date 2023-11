Llaman a colaborar entre empresarios, gobierno y sociedad civil por Acapulco

(WTTC, por sus siglas en inglés) hizo un llamado para que gobierno de México, empresarios del sector turismo y sociedad civil trabajen de la mano para acelerar la reconstrucción delamentó la situación que vive Acapulco, luego de ser golpeado por el huracán Otis la semana pasada, se informó a través de un comunicado.

Simpson consideró muy importante que el sector privado, la sociedad civil y el gobierno caminen juntos para levantar la infraestructura hotelera, restaurantera y de todos los servicios vinculados a la actividad turística del puerto, ya que miles de personas viven de esta actividad.o los conflictos armados, la industria turística se recupera pronto y permite a los países afectados dejar atrás los daños”.

Simpson presentó cifras que indican que se han dejado atrás los estragos de la crisis y hoy todos los continentes presentan mejores números en cuanto al, los viajes globales están aumentando y todas las regiones se recuperan más rápido de lo esperado, con Asia-Pacífico liderando la lista.

Esta edición, la Cumbre Global del WTTC reúne a líderes de la industria y funcionarios gubernamentales de todo el mundo para continuar alineando esfuerzos en favor de la recuperación del sector y abordar los desafíos que plantea el futuro para garantizar un

