Lilly Téllez acusa a senadora Antares Vázquez de intentar 'asaltarla'

“El Presidente se robó el Fonden, el huracán no es su culpa, pero sí la magnitud de la tragedia”: Lilly Téllez, mientras Lilly Téllez y Kenia López Rabadán interrumpían su intervención, por lo que Antares Vázquez comenzó a grabar los gritos.

En su grabación al señalar el conflicto con la oposición se acercó al lugar de la bancada del PAN en donde encaró a Téllez y Kenia López Rabadán."Ellas no quieren dar su salario, porque la señora es pobre, ya la vieron es una muiñequita descompuesta" relató Vázquez en su video.

En un episodio más del reality show en el Senado mexicano, la señora de los gritos y la señora de los montajes enloquecieron una vez más.En el material se escucha a Lilly Téllez repetir constantemente: Antares Vazquez se robó el Fonden y por eso los guerrerenses están sufriendo.

Ella fue a mi bancada a"intimidarme" con su cámara y le salió el tiro por la culata ¿así o más burras las burrócratas"? contó Téllez sobre el suceso.¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

