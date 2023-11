Lila Downs dedica concierto de muertos a Paul Cohen

“Para mí es un honor estar aquí ante ustedes cantándole a nuestros santos difuntos”, agrega después de seguir con “Fuiste feliz”, donde bailó acompañada de seis bailarines del ballet folklórico de Etnodanza deSu micrófono está adornado con flores típicas de la época, color naranja y morado, además regadas en el escenario también hay canastas con estas flores, que se complementan con los adornos tejidos de colores que bajan y...

De pronto, en medio de su interpretación de “Solita solita” aparece Amanditita, vestida de rosa y con un adorno en el peinado color verde fosforescente. Juntas cantan ante los gritos emocionados del Auditorio Nacional, y al final se dan un largo abrazo.

“Te extraño tanto abuelita que quisiera que volvieras” y “La muerte es una ganancia cuando sabemos para dónde vamos”, son algunas de las frases que se leen. Y el momento álgido llega cuando, rumbo al final del concierto aparece portando un rebozo azul e interpreta “Cruz de olvido” y “La llorona”, está última emociona al público porque es una de las canciones típicas de la época.

