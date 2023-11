La franquicia Yakuza, ahora conocida como Like a Dragon tanto en Occidente como en Japón, vio un repunte de popularidad significativo en los últimos años. Es por esa razón que hay muchas expectativas alrededor de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, un título que tuvo un origen muy interesante. Estamos frente a un un spin-off que narrará una historia inédita que tiene lugar después de los acontecimientos de la 6. ª y antes del título protagonizado por Ichiban Kasuga.

Kazuma Kiryu volverá para asumir el rol principal, aunque en esta ocasión estará en una aventura de menor escala. Video relacionado: resumen de noticias de la semana 35 de 2023 Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name se desarrolló en menos de un año En declaraciones para el medio Automaton, el escritor Masayoshi Yokoyama reveló que se planeó contar esta nueva historia en Like a Dragon: Infinite Wealth, la 8. ª entrega principal que llegará a las tiendas a inicios del próximo año. De esta manera, se pensó como un DLC. “Podríamos haber contado el pasado de Kiryu a través de un interludio de 30 minutos como parte de Like a Dragon: Infinite Wealth, pero decidimos que sería mucho más interesante como juego en sí mismo, y así es como surgió el proyecto. Aunque esto significaba tener que hacer todo un juego extra, todavía usa el mismo motor, así que pensamos: ‘No es que tengamos que hacerlo desde 0

