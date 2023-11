Liga MX: Pachuca pone un clavo más al ataúd al Atlas

,Los Tuzos vencieron por 2-0 al Atlas en la Jornada 15 en lo que es un duelo que separa distancias entre ambas escuadras, futbolística y anímicamente. ,Ya sin Benjamín Mora en la dirección técnica, Omar Flores optó por poblar lo más posible la media cancha, en busca de equilibrio en su equipo y, posiblemente, ejercer la presión alta, algo que en el papel, lucía alcanzable a los tapatíos.

,De hecho, Atlas contuvo mucho el ímpetu de unos Tuzos que olían sangre y que buscaban hacer daño por los costados; un parpadeo bastó para que los dirigidos por Guillermo Almada abrieran camino para que Daniel Hernández recibiera balón de frente al marco y rematara para abrir el marcador a los 18'.

,El guión no se movió a pesar de la anotación, aunque fue Pachuca el equipo que dominó gran parte del encuentro, especialmente en el segundo tiempo, cuando el orden táctico de Flores empezaba a mermarse por el estado anímico de la escuadra local.

,La cantidad de dominio y de llegadas acabó por romper los últimos vestigios de esperanza de los rojinegros y el 'Chiquito' Sánchez aprovechó para abrirse espacio en el área y sacar un tiro cruzado que contó con un desvío desafortunado de Abella para decretar el segundo tanto en el marcador.

