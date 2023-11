Liga MX: Mazatlán aumenta sus chances de Liguilla a costa de Santos

,La intensidad sirvió de mucho esta vez para los dirigidos por Israel Rescalvo, sabedores de que la localía en esta fecha doble sería determinante de cara a la parte seria de la Fase Regular del Apertura 2023 en donde los porteños se juegan un boleto para el llamado Play-in o incluso los Cuartos de Final.

,Mazatlán ejerció la presión alta y esperó a que Santos Laguna se equivocara, todo después de que los laguneros no se sentían cómodos en El Encanto.Ezequiel Almada abrió el marcador a los 5' para castigar a los laguneros quienes parecieran que se quedaban en Torreón y el control del encuentro sería para los locales, a pesar de un 'lapsus' que permitió el gol del empate momentáneo.

,Harold Preciado, la única luz que tuvo Santos Laguna en este encuentro, apareció para 'avivarse' y aprovechar la mala ubicación del portero Hugo González para techarlo y poner el balón en las redes a los 22', con algo de drama después de una revisión en el VAR por posible mano previa del propio colombiano.

,Luis Amarilla devolvió la ventaja para el Mazatlán segundos antes del silbatazo que mandaba a ambas escuadras a descansar enlo que fue un golpe anímico fulminante para los Guerreros quienes bajaron los brazos en el complemento.

,Santos Laguna generó ligero peligro en un partido que vivió también drama por un fuerte golpe contra el portero González que activó el protocolo de conmoción y lo sacó del encuentro. Mazatlán se decidió a adelantar líneas otra vez y Josué Colmán, en un balón que ganó en el área sobre la salida de Acevedo, puso la pelota en las redes por última ocasión.

