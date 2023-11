Liga MX: Atlas vs Pachuca ¡En vivo!

La situación no es fácil, especialmente para los Rojinegros, quienes recientemente vivieron la destitución de su técnico,En medio de la crisis, el cuadro de Jalisco se encuentra en el lugar trece de la tabla de posiciones. Esto, mientras que los Tuzos ocupan la quinceava posición del listado con dieciséis puntos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RECORD_MEXICO: Atlas vs Pachuca EN VIVO Liga MX Apertura 2023 Jornada 15Los Rojinegros quieren volver a la senda el triunfo a costa de los Tuzos de Pachuca

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Atlas vs. Pachuca ¿Dónde ver la transmisión GRATIS del partido de Liga MX HOY?Atlas fue considerado durante gran parte del torneo como la mejor defensa del fútbol mexicano en el Apertura 2023.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

TELEVISA DEPORTES: Atlas vs PachucaAtlas vs Pachuca

Fuente: Televisa Deportes | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Los mejores momios del Atlas vs Pachuca del Apertura 2023Zorros y Tuzos se verán las caras en un encuentro Caliente correspondiente a la Liga MX.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Pemex apoya en rehabilitación de vialidades en Pachuca y una unidad médica móvil: MenchacaEs un trabajo coordinado con el municipio y con la Secretaría de Infraestructura, para elevar el nivel de bienestar de la ciudad capital y de otros lugares del estado, dijo el gobernador Julio Menchaca

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: WeWork descarta declararse en quiebra en México; decisión en EU no afectaría a miembros en LATAMLa empresa afirma que ha mantenido conversaciones con sus acreedores para mejorar su balance y tomar medidas para racionalizar su huella inmobiliaria

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕