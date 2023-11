Lidera León lista de suicidios en el estado y podría romper récord en 2023

De manera desglosada, los reportes de personas encontradas sin vida con indicios de aparente suicidio y que atendió la Fiscalía en la ciudad de León, se comportaron de la siguiente manera: al cierre de 2020 fueron 158 casos, para el 2021 la cifra decreció ligeramente con 144 suicidios, pero nuevamente experimentó un crecimiento para 2022 con 154 suicidios registrados.

