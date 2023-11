Licenciada en derecho denuncia acoso sexual y laboral en la Fiscalía

“Bájale de huevos o te vamos a desaparecer”, “eres una perra”, “te crees muy chingona, pero te va a cargar la verga”., sin poder trabajar, tengo dos hijos que dependen de mí y hay días en que quisiera morir”, expresó la licenciada en derecho al explicar la pesadilla por la que atraviesa.era no sólo profesional, sino también de amistad, desde que lo conoció, a finales de 2020, en la Fiscalía Estratégica de Investigación de Asuntos Especiales, donde ella tenía una jerarquía superior.

Pero que todo cambió cuando Manuel fue promovido a secretario particular del coordinador estratégico, Octavio Israel Ceballos Orozco (juez con licencia del TSJCDMX).“Él se acercaba a mi lugar de trabajo, me decía ‘pase a mi oficina’, cerraba la puerta, me abrazaba y me decía ‘cuándo me vas a dar lo mío’”, recordabapara acceder a una carpeta de investigación que ella llevaba con el fin de priorizarla, y vaya usted a saber qué más, pues se trataba de dos abogados de renombr





lasillarota » / 🏆 52. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Una rendición, una estupidez y una escalaUn agarrón entre Fernando Alonso y Sergio Pérez por el tercer lugar rescató ayer en Sao Paulo el viejo espíritu de la F1

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Reducción de la carga fiscal a Pemex será una presión másExpertos señalan que afectará, principalmente, los ingresos que se obtienen por petróleo, lo que a su vez puede generar presiones en el gasto si no se llega a la meta recaudatoria.

Fuente: El Economista - 🏆 3. / 86 Leer más »

Reducir carga fiscal a Pemex será una presión más, adviertenExpertos señalan que afectará, principalmente, los ingresos que se obtienen por petróleo, lo que a su vez puede generar presiones en el gasto si no se llega a la meta recaudatoria

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »

Reducción de la carga fiscal a Pemex será una presión másExpertos señalan que afectará, principalmente, los ingresos que se obtienen por petróleo, lo que a su vez puede generar presiones en el gasto si no se llega a la meta recaudatoria.

Fuente: El Economista - 🏆 3. / 86 Leer más »

AMLO respalda ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de CdMx: “es una mujer incorruptible”Mira aquí lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la fiscal de Ciudad de México, Ernestina Godoy.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

México necesita una reforma fiscal en el mediano plazo: FMISugieren eliminar la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado, salvo en el caso de algunos alimentos clave.

Fuente: El Economista - 🏆 3. / 86 Leer más »