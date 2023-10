Álex Aguinaga denuncia ser víctima de ataque cibernético para extorsionarlo

Álex Aguinaga, exjugador ecuatoriano que militó en el Necaxa y el Cruz Azul en México, denunció que está siendo víctima de un ataque cibernético con el objetivo de extorsionarlo.

,Sin informar quién lo estaba extorsionando, Aguinaga, de 55 años de edad, señaló que estaba siendo objeto de un ataque “cibernético” a través de fotografías y videos editados para utilizarlos en su contra.

,“Están utilizando imágenes y videos trucados para extorsionarme, en realidad no es un tema menor, pero nada más quería comentarle a todos ustedes si es que reciben algún mensaje tengan cuidado al abrirlo, no sea virus o alguna cosa así. Creo que a todos nos ha pasado una vez, ahora me tocó a mí, un abrazo para todos”, dijo el exseleccionado ecuatoriano en un video colgado en la cuenta de la red social X, antes Twitter. headtopics.com

,Aguinaga, que marcó una época en el Necaxa, club donde ganó siete títulos, es actualmente es director técnico y analista de futbol. ,El mediocampista jugó una Copa del Mundo con Ecuador en Corea y Japón 2002, siendo capitán del combinado nacional de su país por varios años.

,Además de su paso por el Necaxa, Aguinaga jugó en el Cruz Azul, el Deportivo Quito y la Liga de Quito.

