Lewis Hamilton habla sobre la polémica carrera por el título de 2021 en Abu Dhabi y agradece el apoyo de su padre para no perder levantarse de la derrota, la cual definiría al campeón de ese año, por lo que aseguró que los comisarios le quitaron el título de manera deliberada. Recapituló que el campeonato se definió en la última vuelta de manera polémica, y lo recuerda como un parteaguas en su vida. También, mencionó que el momento se aligeró debido a que su padre estaba en el.

'¿Que si me lo robaron? Claro que sí. Ya conoces la historia. Pero creo que fue un momento realmente bonito, porque mi padre estaba conmigo, y eso es lo que me llevo. Nuestra vida ha sido una montaña rusa, y hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Y el día más doloroso, él estaba ahí. Me enseñó a levantarme siempre, a llevar la cabeza en alto', confesó el automovilista de Reino Unido reconoció que el ver videos de la carrera aún le trae malos recuerdos y que sigue afectado por lo ocurrido en los

