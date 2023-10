Level-5 revelará la fecha de estreno de algunos juegos para celebrar su 25.° aniversario

Fue hace un par de semanas cuando Level-5 compartió nuevos trailers de algunos de sus juegos más esperados. Sin embargo, la decepción en la comunidad se presentó cuando no se mostró una fecha de lanzamiento para cada uno. Ahora, y para celebrar su aniversario, el estudio promete novedades al respecto muy pronto.

Como seguramente recordarás, Level-5 está trabajando en diferentes entregas prometedoras que lucen muy bien, por lo que los fanáticos ya desean saber cuándo estarán disponibles. Ahora, y a unas cuantas horas de que el estudio celebre su 25.° aniversario, se confirmó que tiene diferentes planes para iniciar el festejo, por lo que compartirá obsequios con la comunidad que seguramente serán apreciados.

Según la información compartida, el desarrollador reveló que una colección de fondos de pantalla vienen en camino y harán homenaje a varias franquicias y personajes conocidos en su historia. Además, Level-5 invitó a los fans a estar pendientes en los próximos días y semanas para estar atentos a nueva información relacionada con las fechas de lanzamiento de sus próximos títulos.Como puedes ver, es cuestión de esperar un poco más para conocer cuándo llegarán juegos como Inazuma Eleven: Victory Road, DECAPOLICE, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Megaton Musashi Wired y Professor Layton and The New World of Steam. headtopics.com

Seguiremos pendientes para informarte sobre cualquier novedad al respecto. Mientras tanto, te invitamos a conocer otras noticias relacionadas con Level-5 en este enlace.Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

