Levantando la voz desde las Américas, en el marco del 78 aniversario de Naciones Unidas

Paz en la convivencia, dialogando a poner fin a los conflictos,Paz en nuestros hogares, para que mujeres y niñas puedan vivir con dignidad y seguridad,António Guterres, secretario general de la ONU.

En 2023, desde México y las Américas pedimos a las Naciones Unidas, a sus órganos representantes y a sus organismos que se fortalezcan ante los desafíos actuales, que sus estatutos y su estructura se consoliden para responder a las añejas, las presentes y las futuras necesidades que el mundo requiere en estos momentos.

* Sandra Álvarez Orozco es directora general de Sin Fronteras IAP. Abogada de formación, doctora en Derechos Humanos, formación en migración, protección internacional y cambio climático. Estados Unidos, miembro permanente del Consejo, hizo uso de su derecho a veto para bloquear el miércoles una iniciativa presentada por Brasil.Dos días antes, una primera resolución presentada por Rusia para condenar la violencia y el terrorismo contra civiles tampoco salió adelante. headtopics.com

El país norteamericano es uno de los 5 miembros permanentes (junto a Reino Unido, Francia, China y Rusia), por lo que tiene derecho a veto y su único voto valió para frustrar la resolución.”, según su embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.

Brasil, que había redactado la resolución, lamentó que el Consejo no haya actuado “rápidamente” y alegó que “cientos de miles de civiles en Gaza no pueden esperar más”, mientras Ecuador -otro miembro no permanente- también instó a “no continuar en silencio” ante lo que ocurre en la franja. headtopics.com

Se agrava crisis humanitaria en Gaza y saquean almacén de Naciones UnidasMientras tanto, el Ejército israelí intensifica sus acciones contra Hamas y pone la mira en un hospital-búnker Leer más ⮕

Huracán Otis: brigadistas de Hidalgo continúan levantando a Guerrero: apoyo seguiráSe trata de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo que realizan diversos trabajos en la llamada zona cero Leer más ⮕

Las ayudas que llegan a cuenta gotas a Gaza son “migajas”, acusa ONUOrganismos de Naciones Unidas aseguran que se necesitan alimentos, medicinas y agua para ayudar a 2.2 millones de civiles palestinos sometidos a un castigo colectivo por parte de Israel. Leer más ⮕

'Se acaba el tiempo' para abandonar el norte de Gaza, advierte IsraelNaciones Unidas y organizaciones humanitarias denunciaron esta 'orden de evacuación' israelí como una maniobra ilegal de desplazamiento forzado. Leer más ⮕

Guterres critica 'escalada de bombardeos sin precedentes' de Israel contra GazaEl secretario general de Naciones Unidas aseguró que 'se está desarrollando una catástrofe humanitaria ante nuestros ojos' e insistió en un llamado al alto al fuego. Leer más ⮕

En mitin republicano judío, Haley acusa a Trump de promover “caos, venganzas y drama”Haley, exembajadora de Naciones Unidas, apeló a su experiencia en política exterior al defender las ideas republicanas tradicionales sobre política exterior en el mitin anual de la Coalición Judía Republicana Leer más ⮕