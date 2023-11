Lemon Beauty Lab: Un espacio para la mujer que desea ser bella y feliz

Al igual que en las demás sucursales encuentras una enorme variedad de colores para crear un mani espectacular, así como los mejores diseños, sin duda, sus expertas lograrán hacer ese mani que te inspiró (sigue a Panorama en Pinterest para grandes ideas) o también sugerirte una opción súper trendy, o bien irte por un estilo clásico y perfecto.

Asimismo, cuentan con el servicio de pedi, y por supuesto, la parte de pelo, en la cual cuentan con profesionales que te apoyarán en corte y color, así como los mejores tratamientos, desde keratina, hasta el de mucota (para regenerar, hidratar y dar brillo), el cual amamos.

Por supuesto esta experiencia de beauty va acompañada de un rico té o café para darte un momento para ti por completo que te saque de la rutina y te reinicie. Saldrás viéndote y sintiéndote renovada y más linda que nunca.

