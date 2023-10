Legisladores de Morena donarán un mes de salario para afectados de Guerrero, promete Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, dijo que ha platicado con los coordinadores parlamentarios del movimiento (Morena, PT y Verde) para que sus diputados y senadores donen un mes de su salario para apoyar a las personas afectadas en Guerrero por el huracán Otis.

Sheinbaum defiende acciones de AMLO por Otis: "está actuando correctamente"De paso, la virtual candidata mandó un mensaje a la oposición, que ha levantado la voz acusando que el gobierno no ha actuado de la mejor manera ante la tragedia ocasionada por Otis.

“A quienes dicen que el gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad es que están muy equivocados. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar”, dijo Sheinbaum en un video publicado en sus redes.y los coordinadores parlamentarios de Morena, PT y Verde para donar un mes de salario en apoyo a las personas afectadas por el huracán Otis. headtopics.com

Señaló que más de 800 profesionales de la salud están laborando en Acapulco, y hay traslados de pacientes a la Ciudad de México y otras ciudades a través de puente aéreo Confirmó que este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una reunión con hoteleros y empresarios para abordar el plan de reconstrucción.Los 16 segundos de carrera de Checo Pérez en el GP de México (Fotogalería + Videos)

