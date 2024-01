Leggings con tenis: una combinación moderna y cómoda

Los leggings con tenis no solo se llevan a las clases de yoga, pilates, gimnasio o cualquier actividad deportiva. También se llevan a la oficina, aeropuerto, una reunión con amigas o simplemente para sentirte cómoda en un día normal y, que sea una alianza “casual”, no quiere decir que sea desalineada.

Aunque algunas están en contra de las propuestas de las generaciones más jóvenes, a mí me encanta la revolución de los atuendos sin esfuerzo que parecen espontáneos, pero en realidad no hay descuido en los detalles. Y hoy, puedo asegurar que me siento igual de bonita con un vestido ceñido que con mallas de algodón y zapatillas deportivas. Algo que ya hemos visto en las tendencias de moda de Primavera-Verano 2024, firmas como Balenciaga, Moschino y Yohji Yamamoto han mostrado el poder de la combinación. Seguido el street style y celebridades del momento, pues lo más tentador de esta propuesta es que tú tienes el poder de decidir qué tan moderna, urbana o elegante quieres luci





VogueMexico

