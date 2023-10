Leclerc responde a críticas por choque con 'Checo' Pérez: 'es claro que no fue a propósito'

El piloto monegasco Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, lamentó este domingo su choque con el mexicano Sergio 'Checo' Pérez que dejó al héroe local fuera del Gran Premio de México de Fórmula Uno.

¿Cómo fue el accidente de Checo Pérez y Leclerc?Vertappen pasó por la derecha, Pérez por la izquierda, pero en un giro no quedó espacio, el mexicano impactó con Leclerc y salió de la pista, lo cual le costó quedar fuera de su carrera favorita del año.'Lo intenté y si me hubiera ido bien, me hubiera dado la oportunidad de ganar la carrera.

'Checo' Pérez tuvo que abandonar el GP de México tras chocar con Charles LeclercEl piloto mexicano buscó recortar posiciones, pero fue que sufrió un contacto con el monoplaza de Ferrari Leer más ⮕

Checo Pérez abandona el GP de México tras el choque con Leclerc en la primera vueltaEl piloto mexicano tuvo un incidente en el comienzo del GP de México Leer más ⮕

GP de México: Checo Pérez quedó fuera de la carrera tras choque con LeclercEl piloto mexicano tuvo un contacto con Leclerc en la primera vuelta y tuvo que abandonar la carrera. Leer más ⮕

Checo Pérez arrancará quinto en el Gran Premio de México; Leclerc se lleva la pole positionFerrari realizó el 1-2 en la parrilla de salida pues el español, Carlos Sainz, partirá por detrás de su compañero monegasco; Max Verstappen empezará en tercer lugar desde el Autódromo Leer más ⮕

Checo Pérez saldrá en quinta posición para el GP de México; Leclerc consigue la poleEl piloto mexicano tendrá una dura lucha el domingo para meterse al podio Leer más ⮕

¡Ferrari sorprende!: Pole para Charles Leclerc y Sainz segundo; Checo saldrá quintoNadie daba nada por Ferrari, que sorprende en la Q3 y se lleva los puestos de privilegio, mientras Max y Checo consiguen las posiciones 3 y 5 respectivamente Leer más ⮕