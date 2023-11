Lebarón: Intentos de secuestro, ataques armados y una masacre, el recuento de lo vivido por la familia en Chihuahua

El próximo 4 de noviembre se cumplen 4 años de la masacre más grave que ha sufrido la comunidad LeBarón eny la cual sembró no sólo al estado, sino a todo el país, ya que algunas de las víctimas fueron calcinadas., 4 de noviembre de 2019 tres mujeres y sus 14 hijos salieron de la comunidad de La Mora en tres vehículos; dos se dirigían al municipio de Galeana y uno más –el que conducía Rhonita—iba hacia Phoenix, Arizona.

Los tres vehículos fueron emboscados por un grupo armado que abrió fuego, pese a que las mujeres se identificaron. En el lugar murieron las tres mujeres y seis menores, otros seis niños y niñas resultaron con heridas.

De momento el proceso dentro de la comunidad y con las autoridades electorales en Chihuahua continúa, para que los LeBarón logren obtener la autodeterminación de su propio gobierno.

