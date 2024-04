Laura Bozzo amenaza con dejar el foro de MasterChef México

Créditos: Captura de pantalla X @MasterChefMxen su nueva temporada, pues los mientras los resultados favorecen a unos para otros significa poner en riesgo su lugar en el reality show . Esto es algo que ha ocurrido conel foro en plena grabación.

"No voy a hacer nada, yo prefiero irme, de verdad", dijo furiosa Laura Bozzo mientras algunos de los participantes como Itatí Cantoral y el influencer Jawy Méndez intentaban convencerla de que permaneciera en la competencia y le recordaron su habilidad culinaria por la que continúa en el programa.

Además de amenazar con quemar la comida de su propio equipo, Laura Bozzo también se lanzó contra Rey Grupero y molesta lo puso en su lugar: “Hazme un favor y cállate, cállate ya. No te resisto, a ti no te van a mandar a asesorar a nadie porque no sabes nada, cero, ¡traz! Es como mandar a la tumba a cualquiera, ¿me entiendes?”.

Laura Bozzo desata polémica en"MasterChef Celebrity" por pleitos con los participantes. Foto: IG @laurabozzo_of

