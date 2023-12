Las tendencias de moda de Primavera-Verano 2024 en calzado deportivo

Nueva temporada, nueva lista de tenis. Sin embargo, antes de invertir en un par nuevo o desechar los viejos, será mejor que revises cuáles son los modelos que pasarán del 2023 al 2024 con facilidad. Contar con uno o varios pares es la oportunidad para lucir diferente y no sentir que estás uniformada todos los días de la semana, después de todo, un calzado deportivo siempre es el comodín de estilo.

Ya sea para lucir moderna con unos jeans ajustados, rebajar la formalidad de un traje ejecutivo o demostrar que los vestidos frescos sí combinan con los zapatos atléticos. Afortunadamente, las tendencias de moda de Primavera-Verano 2024 ya revelaron las siluetas ‘tradicionales’ que reinarán durante todo el año. Y prepárate, porque en el podio de los imprescindibles para esta temporada, tenemos a los infalibles Converse, New Balance, diseños normcore, de baloncesto y más, piezas esenciales que no requieren de mucho para sobresalir en las calles. Aquellos que con tan solo una mirada (discreta) reconoces su identidad o, mejor dicho, de qué marca so





