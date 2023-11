Las reglas para la elección son claras, les dice INE a partidos políticos

Esa reglamentación garantiza el equilibrio de la contienda electoral y hace valer el derecho de las mujeres a participar en condiciones libres de“Contamos también con medidas de nivelación incluyentes que propicien una participación auténtica y garante de triunfos efectivos de personas históricamente excluidas; entiéndase, población indígena y afromexicana, y personas con discapacidad, de la diversidad sexo genérica, migrantes y, ahora...

y pretenda fundar en un supuesto desconocimiento de la normativa aplicable un triunfo que no le fue conferido por voto popular”, recordó., que podrán sufragar o mandar su voto vía postal, por Internet o presencial en sedes consulares; así como al voto de las personas en situación de postración y al voto de las personas en prisión preventiva.

“Desde esta tribuna hacemos un amplio llamado a la ciudadanía residente en el Estado de Veracruz a que se sume a la preparación y vigilancia del proceso electoral (…) hagamos que esto sea posible, y hagamos que sea posible en condiciones de seguridad e igualdad, para garantizar que la transmisión del poder político transcurra en un contexto de paz social”, pidió.

