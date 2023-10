Las palabras de Checo Pérez tras tener que abandonar el Gran Premio de México

En medio de un momento crucial en su carrera, en el que su estancia en el equipo Red Bull se encuentra en discusión,vivió uno de sus momentos más complicados en casa. Y es que el piloto tapatío quedó fuera del, que se llevó a cabo este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, luego de haber tomado una serie de decisiones que lo llevaron a tener varios tropiezos al inicio y por consiguiente, lo que lo dejó sin puntos.

Así lo compartió el piloto en su encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad se refirió a su fallida participación en el Gran Premio de México. “Soy consciente que tomé un riesgo muy grande, me olvidé del campeonato, me olvidé de todo, solo pensé en ganar aquí, en casa", comentó el tapatío en declaraciones retomadas por el diario El Universal.

Si bien, la frustración de Checo era evidente al no poder lograr el podio en su casa, el piloto aceptó su derrota sabiendo que en este tipo de pruebas nada está escrito."Así son las carreras, no es la primera vez que me pasa. Soy deportista, atleta, no hay más. Sé que todo mundo me matará mañana, pero me voy tranquilo a casa, di lo mejor de mí y me voy orgulloso, de mí y del equipo que también lo dio todo", sentenció. headtopics.com

