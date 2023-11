Las noticias más importantes del 1 de noviembre en México

➔ Gobierno destinará 61 mil 313 mdp para damnificados por ‘Otis’: Se revisó el programa a detalle de los apoyos financieros para Acapulco y Coyuca de Benítez. ➔ Encuentran con vida a hija del activista Julián LeBarón en Chihuahua: Esto tras horas de ser reportada como desaparecida; la familia afirma que la menor se encontraba retenida.

➔ Donald Trump Jr. testificará contra su padre en juicio: El primogénito del expresidente de Estados Unidos será el primero de sus hijos en subir al estrado en el juicio donde se le acusa de inflar su patrimonio neto.➔ Ante nearshoring, urge Texas a Coahuila que invierta en carretera 57 para mejorar comercio: Departamento de Transporte texano llama a destinar recursos para mejorar conectividad terrestre, así como los cruces fronterizos.

➔ Se registra sismo de 3.9 grados en Saltillo y Ramos Arizpe; tuvo epicentro en Nuevo León: Esta madrugada, a las 03:15 horas, se registró un sismo de magnitud 3.9 con epicentro a 25 km al suroeste de García, Nuevo León, no se reportan daños.

ENSEDECIENCIA: Jamón Extra-Fino: estas son las mejores marcas en México, tienen palomita PROFECOEl jamón es un alimento cárnico que puede ser de pavo, cerdo o una mezcla de ambas. Este embutido es ampliamente consumido en nuestro país, debido a su precio relativamente económico, fácil de cons…

ARISTEGUIONLINE: BBVA México superó a España y aportó el 55% de las ganancias del grupoEl margen de intereses logrado en México, que incluye todos los ingresos excepto las comisiones, sumó 8,164 millones de euros, un 37.9 % más.

PAJAROPOLITICO: Los retos transicionales en las zonas productoras de cultivos ilícitos: del Tolima (Colombia) a Guerrero (México)Aunque vienen de trayectorias temporales y de un contexto completamente distinto, la situación de Tolima, en Colombia, y de Guerrero, deja preguntas acerca del desarrollo en las zonas que dejan de producir cultivos ilícitos.

EXPPOLITICA: Las nuevas dinámicas migratorias y sus implicaciones para MéxicoSalir del país de origen en búsqueda de un mejor nivel de vida es un trauma en sí mismo, sobre todo cuando se realiza en condiciones tan precarias como ocurre en México.

FORO_TV: Estas son las Tres Taquerías Favoritas de Drake Bell en el Estado de MéxicoEl cantante señaló que le gustan las flautas, los tacos campechanos y de chicharrón; además, probó fresas con crema como postre

MILENIO: 'Otis' en México: últimas noticias de las afectaciones en AcapulcoTodo lo que debes conocer del Huracán 'Otis' en Acapulco, Guerrero.

