Las mejores series mexicanas de 2023

Mi infancia estuvo repleta de películas de Disney en VHS. Bien podría ser un personaje de 'El diario de Bridget Jones', 'Fleabag' o 'Parks and Recreation' 2023 dejó grandes producciones mexicanas, en especial, en la categoría de series. Si aún no has visto alguno de estos programas de televisión hechos en México, es momento de que te hagas un espacio. 2023 (prácticamente) ya acabó.

Como cada año, ya es tradición hacer un recuento de lo mejor que salió tanto en cines como en las plataformas de streaming., hechas en nuestro país, que hicieron a los espectadores reír, llorar y sorprenderse de las historias en la pantalla chicaLa realidad es que todavía estás a tiempo de disfrutar de las grandes historias mexicanas llegaron a Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Vix y a muchas plataforamas de streaming . Con tantas series buenas en la lista, probablemente no alcances a ver todo, pero lo que sí podrás hacer es ir adelantando algunos capítulos con estas series impresionantes cien por ciento mexicana





SensaCine México » / 🏆 51. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Ofertas y promociones bancarias del Cyber Monday 2023 en Amazon MéxicoUna vez que pasamos Hot Sale 2023, Buen Fin 2023, Amazon Prime Day, Prime Big Deals Day y Black Friday 2023, toca cerrar el año de ofertas con el Cyber Monday 2023 y, como es tradición en Xataka Selección, ahora te tenemos nuestro tradicional Cazando Gangas con las promociones más destacadas e interesantes de esta ventana de promociones. Ofertas y promociones bancarias del Cyber Monday 2023 en Amazon México Como era de esperarse, no solo tenemos promociones y descuentos directos en tienda, sino que los bancos se suman con algunas bonificaciones para obtener el mejor precio o promoción. Si todavía no estás enterado sobre las bonificaciones bancarias, o si tu banco te dará un precio preferencial, ya tenemos un texto con todos los pormenores de cupones y reembolsos con algunas tarjetas.

Fuente: XatakaMexico - 🏆 19. / 65 Leer más »

Mercado Libre lidera las compras en el Buen Fin 2023Mercado Libre emerge como protagonista destacado en el Buen Fin 2023, liderando una jornada histórica de compras con ofertas irresistibles y superando proyecciones.

Fuente: Merca20 - 🏆 11. / 75 Leer más »

Las Águilas del América se coronan campeones del Apertura 2023 de la Liga MXLas Águilas del América ganaron el título del Apertura 2023 de la Liga MX al vencer a los Tigres de la UANL con un marcador global de 4-1. El partido fue una fiesta azulcrema con más de 80 mil aficionados en el Estadio Azteca.

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »

Las 10 mejores ciudades para visitar en 2023Descubre las 10 ciudades que están entre los mejores destinos urbanos de 2023 según un listado presentado por una empresa. Estas ciudades muestran un gran potencial de inversión y utilizan tecnología disruptiva.

Fuente: Univision - 🏆 50. / 51 Leer más »

Ofertas y promociones bancarias del Black Friday 2023 en Amazon MéxicoEl Buen Fin 2023 terminó y en Xataka Selección les tuvimos la mejor cobertura de esta temporada de promociones y descuentos. Ahora toca el turno del Black Friday 2023, que nuevamente nos tiene una venta importante para estrenar esos productos que tanto buscamos. Ofertas y promociones bancarias del Black Friday 2023 en Amazon México Como era de esperarse, no solo tenemos promociones y descuentos directos en tienda, sino que los bancos se suman con algunas bonificaciones para obtener el mejor precio o promoción. Si todavía no estás enterado sobre las bonificaciones bancarias, ya les tenemos un texto con todos los pormenores de esta venta

Fuente: XatakaMexico - 🏆 19. / 65 Leer más »

El cuidado de las plantas y sus secretosDevuélveles a tus plantas su esplendor: este el poderoso ingrediente casero que deja sus hojas brillantes

Fuente: EnsedeCiencia - 🏆 10. / 77 Leer más »