Un estudio reciente ha demostrado que las feministas no odian a los hombres, a pesar del mito que se ha difundido. El estudio se realizó con mujeres de nueve países diferentes y de diferentes niveles económicos. Aunque las feministas son combativas y luchan por la igualdad de derechos, no odian a nadie que no se lo merezca. El estudio también reveló que la conciencia sobre la violencia machista ha aumentado en los últimos años dentro del feminismo.

