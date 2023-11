Las claves del audio de Martí Batres creado con Inteligencia Artificial

No es real”, pronunció el Jefe de Gobierno en la madrugada del 31 de octubre a través de X. Sin embargo, ello no frenó las sospechas de internautas que creían en la veracidad del archivo, por lo que el debate continúa vigente pese a la negativa del político.“Aquí veo un caso de aprendizaje. En el caso de Marcelo Ebrard habían errores que ahora no cometieron. Van a seguir aprendiendo de ello”, puntualizó Escorcia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARISTEGUIONLINE: Batres niega audio contra García Harfuch: es ‘inteligencia artificial’En el audio desmentido Batres dice que 'la jefa' no está 'viendo las divisiones' ni 'el panorama completo'.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: ¿Quieren bajar a García Harfuch?, filtran supuesto audio; es ‘inteligencia artificial’, asegura BatresEn su cuenta de X, el político morenista negó que haya hecho afirmaciones sobre el proceso interno de Morena

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Martí Batres vs Omar García Harfuch: batalla de ¿inteligencia artificial?El escándalo de este martes sobre el presunto audio del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

EXPPOLITICA: Brugada y Batres niegan audios contra Harfuch; culpan a Inteligencia ArtificialMorena en la CDMX responsabilizó a la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD de producir materiales falsos y difundirlos en redes sociales.

Fuente: ExpPolitica | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: La comunidad internacional se une frente a las amenazas 'catastróficas' de la Inteligencia ArtificialEl resultado más tangible de la cumbre es una declaración conjunta en la que los países participantes se comprometen a impulsar la cooperación internacional para evitar los peores augurios en torno a estos nuevos sistemas inteligentes.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Martí Batres asegura que audio contra Harfuch difundido en redes fue creado con IAEn el supuesto audio, el jefe de Gobierno señala que se tienen dos semanas para bajar a Omar García Harfuch por el tema de género y subir en encuestas a Clara Brugada

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕