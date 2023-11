Las Catrinas desfilan en Madrid, así se vivió la celebración

impartirá un taller sobre la elaboración del tradicional pan de muerto.

VANGUARDIAMX: Quiere Televisa mantener ‘viva’ la tradición de las catrinas desde el Desfile del Día de MuertosPor medio de una entrevista exclusiva para VMÁS, Alejandra Ornelas nos contó algunos de los detalles detrás de este tradicional desfile

LASILLAROTA: Tlalnepantla celebra el día de muertos con desfile de catrinas y una magna ofrendaCerca de mil 500 tlalnepantlenses se sumaron al desfile que llenó de luz y colores las principales calles del centro del municipio

EL_UNIVERSAL_MX: VIDEO Viven el Día de Muertos con catrinas, papel picado y música mexicana en Londres“Una experiencia inolvidable para captar la esencia de Día de Muertos en el corazón de Londres”, destacó la embajada de México en Reino Unido

LARAZON_MX: Entre catrinas y tradición, inaugura Tere Jiménez el Festival Cultural de Calaveras 2023El pasado fin de semana se registró una afluencia de 50 mil visitantes; se ofrecen actividades para todas las edades

