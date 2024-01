Las botas, un complemento imprescindible en la moda de 2024

Las botas han demostrado ser más que un simple complemento para combatir las inclemencias del frío. Fue gratificante ver cómo comenzaron a adornar conjuntos veraniegos, como sucedió en las pasarelas de Primavera-Verano 2024 de Alaïa y Alexander McQueen. Este calzado ha ascendido a la cima, siendo una verdadera necesidad en el guardarropa de cualquier entusiasta de las tendencias.

La moda que nos depara para el 2024, incluye diferentes diseños de botas, ya que poseen el poder de definir y regalar personalidad a los estilismos de la temporada. Diversas fórmulas se avistan para darle continuidad a las tendencias más predominantes, desde combinaciones donde se llevan por encima de los pantalones hasta looks compuestos por minivestidos que van bien con botas en su versión over the knee. Son pocos los zapatos que logran tener tantas bondades como sucede con las botas. Estas regalan total seguridad y ajuste, además de ser las autoras de un estilo audaz donde la estilización (y un poco de altura) salen a la vist





