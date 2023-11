Las 3 mejores Casitas del Horror de Los Simpson que no puedes dejar de ver esta noche

La creatividad y el humor de Los Simpson siguen deleitando a las audiencias, independientemente de la generación a la que pertenezcan.; un dato curioso es que si creías que el"Gremlin" al que Bart se refería era Juan Topo, en realidad se trata de un juego de palabras y referencias, ya queconducía el AMC Gremlin, un automóvil producido entre 1970 y 1978 conocido por su tamaño y logo distintivo.

La habilidad de Los Simpson para mezclar humor y referencias culturales es una de las razas por las que la serie es tan querida por fans de todas las edades.

, basada en la obra de fantasía gótica de 1897, la obra de Stoker, que sirvió de inspiración para queLlega a la Cineteca"Temporada de Huracanes", película inspirada en el libro homónimo de Fernanda Melchor y que te hará reflexionartransmitida en la cadena Fox,

la serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando el corazón de millones de espectadores en todo el mundo y en un giro reciente,, asegurando que la saga de estos personajes entrañables continúe cautivando a las audiencias en el futuro. La longevidad y el impacto cultural de Los Simpson la convierten en una de las series más influyentes y queridas en la

Graban a aterradora niña fantasma en Parque Delta, son muchas las evidencias enviadas por los guardias de seguridad Quemar tu casa, Caso 63 y Enigma, tres podcast imperdibles para que te adentres en el sonido de tus audífonos

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Prohíben los celulares en las escuelas de Florida; así reaccionan los alumnosLas escuelas del distrito Orange han prohibido los celulares a sus alumnos y han confiscado sus equipos. Aquí la historia.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

UNIVISION: Los familiares de los secuestrados en Gaza también temen a los bombardeos de IsraelIsrael lleva a cabo la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó la “segunda fase de la guerra”. Se han intensificado los bombardeos y las operaciones terrestres. Los hospitales, abarrotados y sin suministros, son amenazados constantemente. Sigue las últimas noticias en Univision.

Fuente: Univision | Leer más ⮕

MILENIO: Los crueles métodos de 'Los Chapitos' con los que han asesinado a sus rivalesTestigos colaboradores e investigaciones de la DEA han expuesto múltiples prácticas con las que los hijos de El Chapo buscan deshacerse de sus enemigos

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: World Wide Technology Championship: estos son los golfistas mexicanos y los grupos en los que estánLos golfistas mexicanos tienen la esperanza de superar el corte a la ronda final

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Emboscada a Sedena deja seis heridos y un muerto en Altar, SonoraLas unidades en las viajaban los elementos fueron atacadas por por varias personas apostadas en cerros

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Con estos cambios las disqueras buscan evitar que artistas hagan regrabaciones al estilo Taylor SwiftLas regrabaciones de Taylor Swift 'Taylor's Varsion' provocan cambios en los contratos con las disqueras

Fuente: Milenio | Leer más ⮕