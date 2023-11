Lanza FMI cuatro recetas para economía mexicana, ¿cuáles son?

Además, se recomienda una mayor transparencia en la información fiscal para mejorar la rendición de cuentas y garantizar la viabilidad comercial de empresas estatales como Pemex.advierte sobre los riesgos al alza para la inflación.

Se recomienda cautela en la reducción de la tasa de política monetaria hasta que la inflación se encuentre en una trayectoria descendente clara.El tipo de cambio flexible debe seguir siendo la herramienta clave para facilitar el ajuste ante choques externos e internos, considera el organismo internacional.El sector financiero mexicano se considera resiliente, con altas reservas de capital y liquidez.

se enfatiza la necesidad de abordar las lagunas pendientes en el marco de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) y mejorar la colaboración entre organismos dedicados a PLD/FT y aquellos enfocados en la lucha contra la corrupción.destaca la importancia de las reformas por el lado de la oferta para mejorar el crecimiento potencial y elevar los niveles de vida. Se alienta a México a aprovechar la diversificación de las cadenas mundiales de suministro y

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VANGUARDIAMX: ¿Cuáles fueron los disfraces de los famosos para Halloween 2023?Haciendo gala de sus habilidades como actores o como reconocidas figuras del espectáculo, los famosos de esta lista lucieron sus mejores disfraces para esta divertida celebración

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

LARAZON_MX: ¿Cuáles son los precios de los boletos del festival Pa'l Norte 2024 en Ticketmaster?Esto es todo lo que tienes que saber de la venta de boletos para el festival Pa'l Norte 2024; los fans tendrán que comprar sus entradas en Ticketmaster

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

UNIVISION: Los familiares de los secuestrados en Gaza también temen a los bombardeos de IsraelIsrael lleva a cabo la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó la “segunda fase de la guerra”. Se han intensificado los bombardeos y las operaciones terrestres. Los hospitales, abarrotados y sin suministros, son amenazados constantemente. Sigue las últimas noticias en Univision.

Fuente: Univision | Leer más ⮕

MILENIO: Los crueles métodos de 'Los Chapitos' con los que han asesinado a sus rivalesTestigos colaboradores e investigaciones de la DEA han expuesto múltiples prácticas con las que los hijos de El Chapo buscan deshacerse de sus enemigos

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: World Wide Technology Championship: estos son los golfistas mexicanos y los grupos en los que estánLos golfistas mexicanos tienen la esperanza de superar el corte a la ronda final

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: NFL: ¿Cuáles fueron los movimientos de jugadores más destacados en el día límite de cambios?Los 32 equipos de la liga ya no podrán hacer transacciones de elementos durante esta campaña.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕