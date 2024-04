Lamentan asesinato de candidata en Guanajuato

La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), María Magdalena González Escalona, lamentó lo ocurrido en Guanajuato donde la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, fue asesinada, pues señaló que son situaciones que no deben darse en el país.

“Son situaciones que desde luego no pueden darse, a mi me parece que todas las contiendas electorales y todas las candidaturas tienen que tener garantizado ese derecho a poder postularse por una candidatura, ejercer su derecho al voto, tanto el derecho al voto pasivo como activo, y bueno son situaciones que se lamentan, que lamentamos, mucho que sucedan, que hay instituciones encargadas de la seguridad en el país y esperamos que en Hidalgo esto no suceda

