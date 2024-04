La vida de Hirayama: un hombre atípico en Tokio

Tokio , época actual. Hirayama es un hombre de mediana edad que realiza quizá uno de los trabajos que muchas personas no quisiéramos hacer: limpiar baños públicos. Sin embargo él disfruta su día/día con intensidad, es un personaje atípico con una filosofía propia centrada en la repetición sincrónica y perfecta como camino a la plenitud.

Hirayama tiene rituales muy sencillos: cultivar plantas, disfrutar del sol al salir de casa, beber cerveza en un bar del metro después del trabajo, leer un libro previamente elegido de entre muchos antes de dormir, ir a tomar duchas a un baño público, fotografiar a su amigo el árbol, disfrutar del viento en la cara.

Todas esas acciones las realiza con enorme placer, dándoles su espacio, sin prisa. Al inicio me parecieron un tanto repetitivas, además por la ausencia de diálogos. Conforme fue transcurriendo la película el actor con su enorme carisma, la hermosa fotografía, y la exquisita música me cautivaron. Pareciera que el relato es simple, pero no es así. Es necesario leer entre líneas, entre sombras. Hay una historia muy profunda en la vida de Hirayama y de los personajes que lo acompañan que nos invita a descubrirla en las pequeñas señales a través de la cinta.

Tokio Hirayama Baños Públicos Rituales Película

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



vanguardiamx / 🏆 4. in MX

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

París 2024: 300 mil condones serán repartidos durante los Juegos OlímpicosEn Tokio 2020 fueron prohibidas las relaciones sexuales por el COVID-19

Fuente: record_mexico - 🏆 38. / 53 Leer más »

Randal Willars ve revancha en París 2024 tras no ir a TokioEl clavadista mexicano nos explicó que ha tenido facilidad para ciertos tipos de clavados.

Fuente: TUDNMEX - 🏆 48. / 51 Leer más »

Maximilian Günther se alza con el triunfo en el E-Prix de TokioMaximilian Günther, de Maserati MSG Racing, superó al ganador de la pole Oliver Rowland (Nissan) para obtener el E-Prix inaugural de Tokio en la primera visita de la Formula E a Japón

Fuente: AztecaDeportes - 🏆 32. / 63 Leer más »

El boxeador cubano Julio César La Cruz, listo para defender medalla de oro en Paris 2024El peso pesado cubano atesora dos coronas olímpicas consecutivas: Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

Fuente: TUDNMEX - 🏆 48. / 51 Leer más »

New Japan Pro Wrestling así es la cartelera de la gira Sakura Genesis 2024La jornada final, que se llevará a cabo en el Ryogoku Kokugikan de Tokio, será el clímax de esta gira épica.

Fuente: mediotiempo - 🏆 20. / 63 Leer más »

Tokyo Vice Temporada 2Un periodista occidental que trabaja en una publicación de Tokio comienza a investigar a uno de los criminales más poderosos del país. Estreno exclusiivo...

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »