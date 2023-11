La vía legal para cambiar el destino de los fideicomisos del Poder Judicial a Acapulco

Deberá existir cooperación por parte de los tres poderes, pues bastará con el desacuerdo de uno u otro para que los estimados 15 mil millones de pesos de los“Yo creo que se podría hacer rápido dependiendo de a qué entendimientos o acuerdos podrían llegar, y en la medida en que hubiera algo fundamental en una democracia, que es el diálogo. Tiene que haber un diálogo entre los tres poderes”, señaló.

Por su parte, el abogado postulante en materia administrativa, Tulio Antonio Salanueva Brito, miembro del Colegio Nacional de Abogados, resaltó que un acuerdo político de tal materia entre los tres poderes “No tiene un precedente reciente en la historia de México”.

“Los legisladores no pueden modificar esa reforma legal, salvo que presentarán una iniciativa y siguieran todo el proceso legislativo. (...) todo eso lo pueden hacer pero tienen que seguir todo el proceso legislativo”, agregó.

Por su parte, Salanueva opinó que “Una vez que el Congreso de la Unión aprueba la extinción de los fideicomisos, la legislación correspondiente tiene que ser sancionada por el Ejecutivo federal, y hasta este momento, de acuerdo con los artículos transitorios, pues puede llevarse a cabo el fin de esa legislación que es transferir los recursos de esos fondos fideicomitidos a la tesorería de la Nación”.

“Ayer, un juez de distrito ya admitió a trámite la primera demanda de amparo que se promovió en contra de la primera(...) y es el primero de muchos que se ven venir”, dijo Calderón, y agregó que “por lo pronto, hagan lo que hagan, mientras esté esa suspensión provisional por parte del juez de distrito, no se pueden extinguir esos fideicomisos”.

