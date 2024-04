La tumultuosa relación entre Zack Snyder y DC Entertainment

Dentro de la industria cinematográfica los choques entre creativos y estudios son parte de la narrativa tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde hace varios años, los reflectores se han centrado en el director Zack Snyder y su tumultuosa relación con DC Entertainment, empresa que forma parte de Warner Bros. Discovery .El pasado turbulento entre Snyder y DC se remonta a su trabajo en las películas del Universo Extendido de DC .

Las declaraciones de Snyder, a lo largo de los años, han agregado más combustible al fuego de esta conversación. Algunas de sus afirmaciones más polémicas y controvertidas han surgido en torno a la dirección creativa de DC. A continuación, te presentamos algunos de los comentarios más polémicos que ha hecho el cineasta hacia el estudio.

Simplemente no entiendo. Si a otras personas no les agrada, no sé qué decir. Aceptaría trabajar con ella en un segundo.

Zack Snyder minimizó la importancia del uso de bots en la campaña #ReleaseTheSnyderCut Los fans del director Snyder hicieron posible que su corte de La Liga de la Justicia viera la luz y llegara a las pantallas.

Zack Snyder DC Entertainment Warner Bros. Discovery Universo Extendido De DC Películas Liga De La Justicia

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



TomatazosCom / 🏆 5. in MX

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Rebel Moon 2: Netflix estrena impactante tráiler de la secuela de Zack SnyderLa secuela de Rebel Moon, dirigida por Zack Snyder, ya tiene tráiler oficia, llegará a Netflix en abril próximo y, pese a las fuertes críticas que tuvo...

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

Mira el violento tráiler de ‘Rebel Moon 2: La guerrera que deja marcas’, de Zack SnyderLa continuación de la épica historia de Rebel Moon llegará el próximo mes de abril a Netflix para culminar la historia de Kora.

Fuente: Hipertextual - 🏆 8. / 80 Leer más »

'La guerrera que deja marcas': la nueva entrega de Zack Snyder en Netflix'Rebel Moon' está de regreso en Netflix con 'La guerrera que deja marcas', la nueva entrega de Zack Snyder que da continuidad a su ciencia ficción galáctica en la que plantea una guerra por el recurso más valioso del universo: el trigo. La historia sigue a Kora (Sofía Boutella), una guerrera que reúne a un ejército de rebeldes para hacer frente al imperio Mundomadre. En entrevista con Milenio, Zack Snyder explica lo complejo que fue crear todo un universo que da pauta a una trilogía, “creo que al público le gustaría sentarse y ver un viaje de cuatro horas a otro mundo, con una narrativa muy diferente. Ahora, lo que está en juego ya no es solo la lucha por grano, protegieron a la fugitiva más buscada en toda la galaxia: Kora”. 'La segunda parte es una película de guerra”, agrega Snyder. El villano de la historia, Atticus Noble, está vivo y Balisarius, el regente de Mundomadre, le encomendó la tarea de encontrar a su hija adoptiva (Kora) y devolvérsela a toda costa

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

Zack Snyder explica cómo iba a ser su película de 'Mujer Maravilla 1854'Uno de los aspectos más destacados de esta historia alternativa habría sido la incorporación del personaje de Steve Trevor, interpretado por Chris Pine

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

Zack Snyder responde a quienes lo critican: 'Les lavaron el cerebro'El cineasta, conocido por su enfoque oscuro y visionario en el género de superhéroes, ha mantenido una base de seguidores leales que aprecian su estilo...

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »

Zack Snyder admite su error y quiere 'arreglar' Sucker Punch: 'No terminó correctamente'Sucker Punch recibió críticas mixtas y tuvo un desempeño mediocre en taquilla tras su lanzamiento en 2011.

Fuente: TomatazosCom - 🏆 5. / 84 Leer más »