¿La tumba perfecta existe? Es esta y se encuentra en Tamaulipas

En el video compartido en TikTok por el usuario @valdo011177 se muestra las cientos de tumbas en un cementerio del municipio de Valle Hermoso pero… lo que llama la atención es la “tumba perfecta” se trata de una edificación completamente caracterizada del equipo de fútbol América.

