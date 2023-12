La trombosis y sus causas

La trombosis es la acumulación de un coágulo que impide el flujo sanguíneo a través del torrente vascular, de forma parcial o completa; que provoca una variedad de síntomas desde dolor local, hasta isquemia provocando el cese de oxigenación a órganos vitales. La trombosis puede ocurrir en el torrente vascular venoso o arterial, al igual que en órganos vitales, siendo los más comunes el cerebro, corazón, pulmón y extremidades inferiores.

Las causas descritas más comunes son la falta de movimiento, trauma local o condiciones que causen estados hipercoagulables que incluyen causas genéticas o cáncer subclínico; esto más común en el caso de la trombosis venosa. Las venas profundas, de las extremidades inferiores, son la más común localización de trombosis venosa clínica. La incidencia puede ser tan alta como 1 por cada 1000 personas adultas, pero este número aumenta la ocurrencia especialmente entre pacientes hospitalizado





