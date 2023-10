La tragedia y el Fonden

de Guerrero, han estado a la altura de las circunstancias. No han sabido mostrar, para empezar, alguna empatía, al menos una, por el sufrimiento que están padeciendo muchos mexicanos a consecuencia delSumamente cuidadoso con proteger a toda costa su imagen, López Obrador se cuidó de no ser visto encomo un simple mortal. De allí su fallida visita a Acapulco: como no pudo seguir el viaje aislado en un vehículo, mejor se regresó.

Bueno, pensarán algunos, pues para ayudarlos de manera expedita hay que echar mano de los recursos del fideicomiso federal que se conoce como el(Fonden). El problema es que éste ya fue extinguido por órdenes de López Obrador. El presidente siempre ha tenido una marcada preferencia por sus elefantes blancos (la refinería y el tren, por ejemplo).

Pero, ya se apresuraron a decir los articulistas y moneros que apoyan al régimen, no hay que alarmarse pues se cuenta con otros recursos en el. Recuerdan que está activo un fondo para los desastres naturales que tenía 17 mil millones de pesos a principios del año, y al que también se le conoce como. Nada más que hay diferencias.

