La Torre Rise de Monterrey, de casi medio kilómetro de altura, quiere todas las certificaciones ambientales

De lograrlo se trataría de la primera certificación entregada a un proyecto fuera de Estados Unidos y Canadá.También, el sistema de certificación de edificios sostenibles más reconocido a nivel mundial es la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), la cual garantiza un ahorro significativo de emisiones de gases de efecto invernadero, energía y consumo de agua.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUDNMEX: Jesús Gallardo tiene miedo por amenazas tras lesión de BrianEl jugador de Rayados habría pedido a Monterrey no seguir adelante en defensa con América.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

FORO_TV: Molesta a Usuarios Aumento Mensual en Tarifas del Metro en MonterreyNoticias de México y el mundo

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Investigan muerte de joven que acudió a fiesta de 'Halloween' en MonterreyEl joven de 32 años era originario de Coahuila y de acuerdo con los reportes, acudió a un espectáculo de Halloween en Monterrey en donde perdió la vida en condiciones no claras.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

FORO_TV: ¡Altar Regio!: Inician Festejos del Día de Muertos en MonterreyNoticias de México y el mundo

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Galería Plaza Monterrey abre sus puertas con un concepto revolucionario de hoteles de negociosGrupo Brisas celebr?? la apertura con el corte de listón en esta propiedad de 206 habitaciones con servicios de clase mundial en el corazón de Nuevo León

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: Hallan dos cuerpos en vagón de tren en la colonia Hidalgo en MonterreyEl crimen habría sido cometido durante la noche o madrugada en otra entidad, pues el tren procedía del centro del país.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕