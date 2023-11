La tiranía totalitaria y la falta de democracia en México

La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas. Hablar de democracia no implica realizar los trabajos de Hércules, hablar de transformación, de austeridad, de que el país es Jauja, de que la seguridad pública es un sueño vuelto realidad, tampoco requiere esfuerzos, basta con ser cínico, mentiroso, arrogante, acomplejado y camorrista de condición.

Andamos por la calle de la amargura en la solventación de derechos básicos, como son la salud, la educación y la seguridad pública ¿De dónde diablos saca, el individuo que cobra como presidente, que vamos en tren de lujo? La realidad está ahí, desnuda, porque no hay vestimenta que la cubra. La corrupción sigue in crescendo y la impunidad no se diga, aunque todas las mañanas afirme lo contrario., en el ámbito de la seguridad, México se sitúa en el punto más alto de violencia de su historia, como nunca campea a lo largo y ancho de la repúblic





