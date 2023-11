La Tierra podría alcanzar el límite clave de calentamiento antes de lo que pensábamos

Las emisiones de dióxido de carbono y otros gases elevan las temperaturas globales porque atrapan la radiación de la tierra, creando el efecto invernadero. Los últimos 10 años ya son en promedio 1,14 °C más calurosos que la época preindustrial. El año pasado fue 1,26 °C más caliente. Y este año, es probable que se supere esa cifra.

El nuevo cálculo indica que, para tener éxito, esa meta de cero emisiones netas debería alcanzarse en 2034. «No hay escenarios socio técnicos disponibles globalmente en la literatura científica que respalden que esto es realmente posible», dijo Joeri Rogelj, profesor del Imperial College de Londres, a la BBC. «O que siquiera describan cómo sería posible».La siguiente meta: 2 °C de calentamiento.

Dicho de otra forma, limitar el límite del calentamiento en menos de 1,5 °C es cada vez menos realista. Pero el mundo no debería entender esto como la última oportunidad para frenar el calentamiento global, dicen los investigadores del estudio.

Exista una segunda meta contemplada en el Acuerdo de París: mantener el calentamiento por debajo de los 2 °C. En este caso, el «presupuesto de carbono» es de 1 billón 220 mil millones de toneladas métricas. Esto quiere decir que faltarían unos 30 años antes de que supere el nuevo umbral.

«No queremos que esto se interprete como seis años para salvar el planeta», dijo el coautor del estudio Christopher Smith, científico climático de la Universidad de Leeds, a. «Si somos capaces de limitar el calentamiento a 1,6 grados, 1,65 grados o 1,7 grados, eso es mucho mejor que 2 grados.Los líderes mundiales se reunirán la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) a finales de este mes.

