'La tenían retenida', hallan a Sofía Zamarrón Apodaca, hija de Julián LeBarón

La pesquisa se subió a redes sociales, donde minutos después, Adrián LeBarón, informó que la joven había sido localizada con bien. De acuerdo con la pequista que se difundió, la joven de 16 años, fue vista por última vez la mañana de este miércoles cuando fue dejada en la Universidad Tecnológica de Paquimé en Nuevo Casas Grandes.

Después de eso, no fue vista por sus familiares, por lo cual se encendió la alerta y comenzaron a difundir su pesquisa en las redes sociales. En un video difundido en redes se observa a la joven llorando y abrazando a sus familiares, quienes le dicen que todo estará bien.@julianlebaron¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

